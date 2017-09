Última actualització Dissabte, 9 de setembre de 2017 15:00 h

Montoro havia ordenat inspeccionar d'on sortia el pressupost

2 ( 1 vot ) Carregant Carregant



"On estan les paperetes, les paperetes on estan?" Amb ironia i humor es prenia la ciutadania de Valls l'escorcoll al setmanari 'El Vallenc' d'aquest matí. En la mateixa línia, el conseller El conseller de Presidència, Jordi Turull, ha contestat al Ministeri d'Hisenda que havia fet un apercebiment aquest divendres requerint al Govern que concretés com es sufragava el portal.

El conseller de Presidència, Jordi Turull, ha contestat al Ministeri d'Hisenda que la web del referèndum de l'1-O és la que es va fer servir per l'Estatut. Ho ha fet a través d'una piulada a les xarxes socials després que Hisenda fes aquest divendres un apercebiment a la Inspecció de la Generalitat perquè justifiqués com es paguen el web del referèndum i l'espot que convoca a la participació. "El TC es va carregar l'Estatut però no la web. Allò de 'els catalans ho aprofitem i reciclem tot'", ha dit Turull a les xarxes socials.





La web del referèndum és la de l' Estatut. El TC es va carregar l'Estatut però no la web. Allò de "els catalans ho aprofitem i reciclem tot" https://t.co/4x3MEMtHC3 — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) 9 de setembre de 2017

Notícies relacionades