Plantofada històrica de Fachin a Coscubiela pels escorcolls a El Vallenc

A este paso el 1-O irá a votar hasta Coscubiela (O no ) pic.twitter.com/GNMirQH3gD

La venjança és un plat que es menja fred. Si no que li ho preguntin a Albano Dante Fachin, líder de Podemos a Catalunya que ha fet aquest tuit directe a Joan Coscubiela en relació als escorcolls de la Guardia Civil al setmanari 'El Vallenc'. "A este paso el 1-O irá a votar hasta Coscubiela (O no)" deia.

COMENTARIS

#1 QUATRE BARRES II*II Republica Catalana II*II II*II Republica Catalana II*II 9 de setembre de 2017, 17.09 h





No han trobat res a "el Vallenc"

Els ha tornat a fallar la CIA i el CNI (Capullos, Nazionals Idiotes)





JO JO JO JO JO JO JO JO JO JO JO JO JO JO JO JO JO JO JO









6 0 Valora aquest comentari: Respondre comentari Comentari inadequat

5 10 20 tots 1

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal