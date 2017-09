Iceta imita Cañas buscant la provocació amb amenaces i insults

Vicenç Ramoneda i Ullar Sentmenat - República de Catalunya Sentmenat - República de Catalunya

9 de setembre de 2017, 20.26 h

Esclata la guerra entre el Tribunal Constitucional i Mariano Rajoy.



El Constitucional declara Carme Forcadell part en l’incident d’execució i s’obliga, per tant, a escoltar-la.



Hi ha un detall importantíssim que aquests dies ha quedat enfosquit i dissimulat per tants i tants titulars: el Tribunal Constitucional espanyol ha quedat fora de joc com a conseqüència de la recusació feta per Carme Forcadell i tot indica que ha optat per enfrontar-se amb el govern espanyol, atemorit de l... Llegir més