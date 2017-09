[Vídeo] Amb aquesta gresca la gent de Valls acomidada la Guardia Civil

Última actualització Dissabte, 9 de setembre de 2017 17:00 h

"Passi-ho bé i fins l'any que ve!"

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Pocs minuts després que directe!cat fos el primer mitjà a explicar que la Guardia Civil espanyola estava escorcollant el setmanari local El Vallenc, en relació amb les informacions sobre la impremta de Constantí que estaria preparant, suposadament, material per l'1 d'octubre s'ha creat una concentració espontània davant la seu del mitjà. La gent no ha marxat fins que ho ha fet els homes de verd.

Els càntics, la ironia i l'humor no s'han fet esperar. Els agents de la Guardia Civil aguantaven el tipus com podien mentre una multitud de vallencs cantaven els segadors, entonaven frases a favor de la democràcia i el referèndum i, sobretot, usaven la mofa i la burla per a demostrar que a Catalunya no hi ha por. S'ha muntat una urna improvisada i s'ha cantat "on estan les paperetes!".

La gent no ha marxat fins que ho ha fet la policia espanyola i l'ha acomiadat: "passi-ho bé i fins l'any que ve!".

Notícies relacionades