Ballesteros aconsegueix que gent de Tarragona senti enveja de Reus

Jo ho veig així! Visca Catalunya independent Visca Catalunya independent

9 de setembre de 2017, 21.57 h

Tarragona paga el peatge als desagraïts, aquells que mosseguen la mà que els hi dóna el pa, van venir de lluny fugin de la miseria espanyola, a buscar feina a les indústries químiques, aquelles que no volia ni vol ningú arreu, com les centrals nuclears, que embruten la nostra província, i ho continuaran fent per milers d'anys després de la seva "vida util", indústries que han costat la qualitat de l'esperma als tarragonins, que per una misteriosa raó, és una de les més baixes de to... Llegir més