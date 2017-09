Última actualització Dissabte, 9 de setembre de 2017 20:00 h

La nova política decep al evitar mullar-se a favor del referèndum, dos anys de poder converteixen el partit d’Ada Colau en un més del sistema

2 ( 2 vots ) Carregant Carregant



"Catalunya en Comú ha de participar a la mobilització de l'1 d'octubre?". Aquesta és la pregunta que la Coordinadora Nacional de Catalunya en Comú ha aprovat aquest dissabte amb 75 vots a favor, 15 abstencions i 1 vot en contra, i que els més de 10.000 inscrits hauran de respondre de manera 'on line' entre el 12 i 14 de setembre per fixar el seu posicionament davant del referèndum de l'1-O.

Notícies relacionades

El líder de la formació Xavier Domènech, ha reiterat que aquest "no és el referèndum efectiu i amb garanties pel qual treballem i seguirem treballant després de l'1-O", però sí que el considera un "acte d'afirmació". Domènech ha dit que si el resultat és afirmatiu, el partit "convidarà a participar de la votació", però ha deixat clar que "no ens posicionarem sobre el resultat de la pregunta perquè som un espai transversal".D'altra banda, Domènech ha dit que ell no assistirà a la manifestació de la Diada, però sí que hi aniran "alguns portaveus i representants" de l'espai dels comuns, una clara bufetada a l’article conjunt signat per Joan Tardà i Jaume Asens en feien una crida a la participació de la Diada i del 1-0.De la mateixa manera que es tenen alternatives a les ciutats dels alcaldes del boicot al referèndum, a Barcelona també, malgrat el trist paper del govern de Barcelona, donant l’esquena a la ciutadania de la capital del país.Colau vol sobreviure a les inhabilitacions que prepara l’estat espanyol, d’aquesta manera es veu com la nova reina de Catalunya, un cop la guerra bruta li liquidi els seus adversaris