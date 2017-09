Yanis Varoufakis considera que en el cas que Catalunya aconsegueixi independitzar-se la Comissió Europea trobaria "una solució convenient per, en cinc minuts, tornar a demanar l'entrada i ser readmesos". Perquè, segons l'exministre grec, "no convenen les fronteres" i "convé mantenir el mercat únic".

No hi ha cap vot

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal