Última actualització Diumenge, 10 de setembre de 2017 13:10 h

Segons el conseller de la Presidència, el tuit sobre la impressió del material electoral volia demostrar a jutges i Guàrdia Civil que al segle 21 "no es poden posar portes al camp"

2 ( 3 vots ) Carregant Carregant



ACN Lleida .- El conseller de la Presidència i portaveu del Govern, Jordi Turull, ha fet una crida aquest diumenge a "no caure en cap provocació, per grossa que la facin", en referència amb els escorcolls de la Guàrdia Civil a la impremta de Constantí i al setmanari 'El Vallenc' de Valls. Segons Turull, "el que ha passat és inaudit" i considera que és un episodi que "moltíssima gent ens pensàvem que només coneixeríem pels llibres d'història o en documentals en blanc i negre". Paral·lelament, el conseller s'ha referit al tuit que va fer aquest dissabte la vespre sobre la impressió del material electoral des de la pàgina web del DOGC. Ha assegurat que no tenia la intenció d'animar la gent a imprimir-se les paperetes a casa sinó que volia demostrar a jutges i Guàrdia Civil que, al segle 21, "no es poden posar portes al camp".

El conseller insisteix que amb aquest missatge també volia transmetre que "el responsable de tot és el Govern de Catalunya, que el material oficial és públic, aquí el tenen, i tothom sap que prement una tecla s'imprimeix i ja està". Turull ha presidit l'acte institucional de la Generalitat amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya a Lleida al Turó de la Seu Vella.

Jordi Turull ha dit també que des del Govern ja han transmès el seu suport al director del setmanari Francesc Fàbregas, investigat com a col·laborador necessari dels suposats delictes de desobediència, prevaricació i malversació de cabals públics. També ha volgut posar en valor la reacció de la gent de Valls. "Crec que és la manera i l'actitud que s'ha de tenir aquest propers dies, defensar amb alegria, amb convicció, de manera pacífica, el dret que tenim els catalans a votar; no hem de caure en cap provocació per grossa que la facin, i la gent que visqui de manera joiosa i alegre aquest episodi de la història del nostre país".

Notícies relacionades