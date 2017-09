Una reportera de TVE1 menteix en directe inventant-se una agressió independentista a Valls

Última actualització Diumenge, 10 de setembre de 2017 14:00 h

Un vídeo paral·lel demostra que és el càmera espanyol qui maltracta una manifestant

El nivell de manipulació per intentar donar una imatge que el moviment sobiranista català és agressiu i violent ha arribat a límits inhòspits. És el cas d'una reportera de la televisió pública espanyola que en una crònica en directe des de Valls quan la Guardia Civil estava escorcollant El Vallenc, s'inventa una agressió d'una manifestant que mai va existir.

La cronologia dels fets és la següent: la periodista de TVE1 està en directe explicant què està passant a Valls després que els homes de verd entressin al setmanari El Vallenc. Una manifestant que s'hi havia aproximat, va plantar-se darrere la periodista per exhibir una pancarta a favor de poder votar al referèndum de l'1 d'octubre.

En aquell moment, el pla en directe només es veu la periodista i com quelcom passa al seu darrere. Ella diu "nos estan impidiendo hacer nuestro trabajo y han agredido a un reportero". I es queda tan ampla.

Però un vídeo paral·lel, gravat al mateix moment, demostra com és el càmera de TVE1 com amb un paraigua s'aproxima a la manifestant i amb violència l'aparta de darrere la periodista. TVE encara no ha rectificat.

.@GuardiaCivil ha vuelto a entrar en la imprenta de Constantí y ha registrado un local de un semanario en Valls que habría hecho el pedido pic.twitter.com/f2PS6e9eRW — Telediarios de TVE (@telediario_tve) 9 de setembre de 2017

