El fracàs de Rivera: Reconeix que els independentistes han guanyat

Última actualització Diumenge, 10 de setembre de 2017 15:30 h

El president de Cs admet fora de micro "Al govern espanyol ho tenen molt fotut" i reconeix la dificultat d'evitar que es destinin les partides necessàries per celebrar l'1-O

ACN Barcelona .- El president de Cs, Albert Rivera, ha reconegut que el govern espanyol "ho té molt fotut" per evitar que la Generalitat destini els recursos econòmics necessaris per celebrar el referèndum de l'1-O.

En una conversa fora de micro captada per la Sexta, aquest dissabte, el líder de Cs va reconèixer que "cal ser justos. Ho tenim molt fotut per impedir-ho". Rivera ho va dir en un acte del partit a Àvila per reclamar que no es destinin diners públics al referèndum, perquè "estem farts de pagar la festa als independentistes".