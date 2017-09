[Vídeo] 'La fuerza del Sí', el documental de castellanoparlants defensant la República catalana

Enric Barcelona Barcelona

10 de setembre de 2017, 18.49 h



Todo aquel catalán que no sea generoso cliente del burdel donde se prostituyen mi madre y mis hermanas, ESTAN PROPICIANDO EL ENFRENTAMIENTO ENTRE CATALANES.



Y no me vengais diciendo que de cada 100 catalanes 99,9 no son clientes del puticlú susodicho, porque entonces sereis vosotros los que PROPICIAREIS EL ENFRENTAMIENTO ENTRE CATALANES.



Si cien personas piensan A y yo pienso B, ... LOS CIEN ESTAN PROPICIANDO UN ENFRENTAMIENTO ENTRE CATALANE ( entre ellos y yo, que tamien soy CATALAN po l... Llegir més