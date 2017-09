Última actualització Diumenge, 10 de setembre de 2017 18:30 h

ACN Barcelona .- Col·laborar amb el referèndum de l'1-O no comporta "cap possible comissió d'un delicte per part de les autoritats locals", tot i que es poden produir "elements de desobediència" sotmesos a interpretació judicial posterior. Així ho recull un informe jurídic sobre la Llei del Referèndum, i de les possibles conseqüències, que L'Associació de Municipis per la Independència (AMI) ha enviat aquest diumenge als alcaldes de 787 municipis adherits. L'existència del delicte de desobediència dependria de si es considera que el marc legal en vigor és l' espanyol o el nou marc legal català, però "no pertoca als funcionaris" interpretar-ho". L'informe ha estat elaborat per la Sectorial de Secretaris, Interventors i Tresorers per la Independència (SITxCAT), per encàrrec de l'AMI. Els autors admeten que es tracta d'una qüestió complexa que parteix d'una "situació extraordinària".