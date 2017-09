[Vídeo] Un escriptor espanyol proposa que tots els que vagin avui a la Diada siguin multats

Última actualització Dilluns, 11 de setembre de 2017 05:00 h

Ho va dir divendres al programa Espejo Público d'Antena3

Juan Manuel de Prada Blanco és un escriptor i articulista espanyol que fa de tertulià al programa Espejo Público d'Antena3 i que presenta la catalana Susanna Griso. Les seves sortides de to contra l'independentisme són conegudes, i la seva participació en el programa divendres passat no va ser una excepció.

Juan Manuel de Prada Blanco assegura que la manifestació que es produirà avui per la Diada nacional de Catalunya s'ha de considerar com un delicte de sedició i s'hauria de multar a tots els assistents, això sí, una pena més petita que la que s'hauria d'aplicar als seus convocants i als parlamentaris independentistes del Parlament. Demana que s'apliqui el codi penal, no per prohibir-la, sinó per "subscriure-la al que és: una festa regional".