Tret de sortida de l'11S amb l'ofrena floral a Rafael Casanovas

Posteriorment, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i membres de la diputació de Barcelona també han participat en l'ofrena.El PP català i Ciutadans no participaran en aquesta ofrena.

Minuts després, ha estat el torn del president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, acompanyat dels consellers de govern.Seguidament també la mesa del Parlament amb la seva presidenta, Carme Forcadell, però sense el vicepresident de Ciudadanos, José Maria Espejo-Saavedra, han participat de l'ofrena. Cal recordar que C's no ha participat mai en aquesta ofrena.

Els actes han començat ja amb la seva ofrena tradicional al monument de Rafael Casanova a la Ronda Sant Pere de Barcelona. Hi participaran partits polítics i entitats de Barcelona i Catalunya i diferents institucions.

L'11 de setembre d'aquest any està fortament marcat pel referèndum de l'1-O i la confrontació entre el Gobierno i el Govern català. Enguany, la commemoració de la Diada se celebra amb el referèndum en l'horitzó, quan queden menys de 20 dies perquè se celebri.

