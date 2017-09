Lluís Brugués Lyon Lyon

11 de setembre de 2017, 10.33 h



Els espaÑols són els amos de la fatxenderia. Com poden demanar als catalans convivència i respecte, ells, famosos al món sencer per la Inquisició, per les massacres als Països Baixos i per l'extermini dels indis americans, ells, responsables de la guerra civil de Franco, de la guerra bruta contra bascos i catalans?



Au, Rajoy, ves a estudiar anglès per no tornar a fer el ridícul, i deixa els catalans en pau.