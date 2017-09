Última actualització Dilluns, 11 de setembre de 2017 10:30 h

El portaveu del Govern retreu a l'Estat que "té un problema de percepció de la realitat" si creu que la manifestació no serà "cívica, pacífica, alegre i amb il·lusió"

El portaveu del Govern i conseller de Presidència, Jordi Turull, ha cridat aquest dilluns a viure la Diada "amb alegria, civisme i respecte".

Després de l'ofrena del Consell Executiu al monument de Rafael Casanova, Turull s'ha mostrat segur que ni els actes de l'Onze de Setembre ni la manifestació de l'ANC i Òmnium canviaran el to dels darrers anys.



"Estic segur que tornarà a ser una manifestació massiva, però l'actitud de la gent ja es veu, va amb alegria, amb il·lusió, i conscients que ara no ho espatllarem, a quatre dies d'una data tan important com l'1-O", ha dit. De la mateixa manera, ha considerat que el govern espanyol "té un problema de percepció de la realitat" quan vaticina crispació i possible conflicte social.



Les provocacions del Gobierno



"Si alguna cosa ha caracteritzat les manifestacions, és que s'han fet en quantitat i en qualitat, ni un sol vidre trencat i ni un paper a terra. I aquest any la gent és conscient que algú tindria interès que això no fos així, perquè se'ls giraria en contra, i per això, aquest any estic segur que tot anirà amb més civisme i més alegria", ha sentenciat.



I és que per a Turull, les "provocacions" del govern espanyol i dels contraris a l'1-O i el procés independentista no faran que "la gent exhibeixi ni menys alegria ni menys civisme". "El que farem és que se'ns vegi l'alegria, l'emoció, que sigui una manifestació pacífica, il·lusionada, amb càntics, amb clavells, com a Valls", ha dit.



La mobilització de la tarda

Segons Turull, de la mobilització de la tarda se'n desprendrà que "el món tornarà a visualitzar que hi ha una majoria, molta gent, determinada, que vol poder exercir el dret a l'autodeterminació i podrem demostrar que després de tants anys ens ho hem guanyat".

