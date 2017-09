Trams plens per la manifestació de la Diada amb 450.000 inscrits

Última actualització Dilluns, 11 de setembre de 2017 11:00 h

En la mobilització, es formarà una gran creu al centre de Barcelona amb totes les comarques representades

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



La mobilització de la Diada al Passeig de Gràcia, cantonada amb el carrer Aragó, on hi haurà la fila zero, i a la Plaça Catalunya ja té tots els trams plens poques hores abans de l'inici de la manifestació, segons la pàgina web de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC). El president de l'ANC, Jordi Sànchez, ha explicat aquest matí a RAC1 que la xifra d'inscrits ja era de 450.000 i que encara està augmentant.

© Maria Belmez Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes 1-O, 11S, diada, independència, referèndum

De fet, aquest diumenge, a unes 24 hores de la manifestació, el nombre d'escrits ja fregava els 400.000. Els assistents hi arribaran a Barcelona en uns 1.800 autobusos destinats per a l'ocasió.



La mobilització consistirà en una enorme creu formada per 48 trams on hi haurà totes les comarques representades i dos epicentres: la cruïlla entre el Passeig de Gràcia i el carrer d'Aragó i plaça de Catalunya i s'estendrà fins al carrer de Casanova pel Sud, els Jardinets de Gràcia per l'oest, el Passeig de Sant Joan pel nord i la plaça de Catalunya per l'est.



Optimisme



Divendres passat, el president de l'ANC, Jordi Sánchez, va explicar que les entitats sobiranistes es mostraven optimistes després de l'aprovació de la Llei del referèndum.

Aquest diumenge, els preparatius ja estaven en marxa i una trentena d'operaris muntaven l'escenari principal i la pantalla gegant que permetrà emetre imatges durant els parlaments, junt amb grans altaveus i les estructures per acollir els fotògrafs i càmeres de televisió.

Notícies relacionades