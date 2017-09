Colau ha dit que "és moment de diàleg i escoltar" deixant que tothom s'expressi lliurement. Per això, l'ha instat a "posar propostes polítiques en positiu" sobre la taula i "deixar de jugar la carta de la judicialització, la criminalització i la repressió". Locals de l'ajuntament

L'alcaldessa ha volgut enviar un missatge a Rajoy amb motiu de la Diada recordant-li que fa molts anys que milers de persones es manifesten "de manera pacífica i cívica" reclamant poder votar en referèndum i li ha dit que "no es pot seguir amagant darrere de jutges i fiscals". Ha afegit que el president sap que amb aquesta actitud "no es resoldrà" el problema entre Catalunya i l'Estat sinó tot el contrari. "Així només es farà que empitjorar i Rajoy ho sap", ha declarat.

En el cas de Barcelona, ha explicat que anirà "parlant" amb la Generalitat per tal de veure "de quina manera es pot facilitar que tothom es pugui expressar amb llibertat" l'1-O. Ha assegurat que de la seva banda hi ha "plena disposició" però que ho farà sense posar "en perill" ni la institució ni els treballadors d'aquesta. Manifestacions pacífiques

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha exigit al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, que deixi d'"amagar-se darrere de jutges i fiscals" i abandoni la "criminalització" del referèndum i ha assegurat que ella farà "tot el possible" per garantir la participació.

