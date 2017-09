Última actualització Dilluns, 11 de setembre de 2017 12:00 h

L'alcaldessa de L'Hospitalet ha contestat al president de la Generalitat de Catalunya a l'ofrena floral a Rafael Casanovas

L'alcaldessa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) i 'número dos' del PSC, Núria Marín, ha replicat aquest dilluns al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que va demanar a la ciutadania que interpel·lés als seus governants municipals perquè permetin l'1-O: "A veure si deixeu tranquils als alcaldes".

Marín ha coincidit amb Puigdemont en la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova per la Diada, i quan s'ha creuat amb ell ha aprofitat per demanar-li que rebaixi la tensió i no encoratgi als catalans a encarar-se amb els seus alcaldes.

És alcaldessa de la segona ciutat més gran de Catalunya i, com la resta d'alcaldes del PSC, no cedirà locals per al referèndum de l'1 d'octubre perquè la llei que empara la votació s'ha suspès i, per tant, no és d'obligat compliment.

