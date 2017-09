Última actualització Dilluns, 11 de setembre de 2017 12:30 h

La líder de l'oposició carrega contra el Govern i els seus votants

2 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Ciutadans ha decidit celebrar aquest any la Diada des del Moll de la Marina en un acte on l'únic tema ha estat l'independentisme en una clara intenció de fer campanya pel 'No' al referèndum de l'1 d'octubre.

Inés Arrimadas durant l'acte al Moll Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes arrimadas, diada

En un dels moments de la seva intervenció, Inés Arrimadas, líder de l'oposició al Parlament, ha carregat contra els independentistes posant d'exemple la llei electoral que actualment regeix a Catalunya, l'espanyola: "Són més espanyols que el Fary, Curro Giménez i Manolo el del Bombo".

Davant la impossibilitat de poder frenar el referèndum de l'1-O, Arrimadas ha fet una crida als Mossos d'Esquadra preguntant-se si "seran la guàrdia pretoriana de Puigdemont". Un fet que considera "demencial", ja que és una policia judicial que ara està en mans "del que diu el conseller de l'Interior",

"Expulsats" de la Diada

Com cada any, Ciutadans ha fet bandera del victimisme per justificar la seva no presència en els actes institucionals: "no és la nostra Diada, ens expulsen, per això no participem en els actes institucionals presidits per una gran estelada". Arrimadas ha marcat distàncies amb populars i socialistes catalans, partits "constitucionalistes" que "no entén" que hi participin. "Ens expulsen qui organitza, ens expulsa el president. Aquesta festa serveix de preludi de l'1-O, un pla il·legal i separatista, com es pot presidir volent expulsar la majoria social de Catalunya?", ha afegit.

Reconeixement al filibusterisme

Arrimadas ha tingut un reconeixement als qui van fer possible el retard de totes les votacions de la Llei del Referèndum i de la Transitorietat: "Vull donar el meu reconeixement a Carlos Carrizosa, José Maria Espejo per la seva lluita al parlament. De Parramo a la junta de portaveu, els 25 diputats que hem liderat l'oposició".