Diaris d'arreu del món com el 'Financial Times', 'Le Figaro' o el 'New York Times' es fan ressò de la concentració d'aquest dilluns com a prèvia de l'1-O

ACN Brussel·les .- Diversos mitjans internacionals avancen aquest dilluns que centenars de milers de persones sortiran al carrer per la Diada per donar suport a la independència de Catalunya. El 'Financial Times' destaca que la manifestació se celebra a només tres setmanes d'un referèndum "que amenaça d'abocar el país a una crisi" i explica que poder organitzar-lo físicament dependrà, en part, de la reacció de centenars d'alcaldes catalans, oficials de policia, funcionaris i voluntaris "que hauran de triar si s'arrisquen a mesures legals per ajudar". Per la seva banda, el britànic 'The Guardian' també fa referència a l'assistència prevista a la manifestació i assegura que tot i que es reuniran a tot Catalunya "per recordar una desastrosa derrota", en referència a la caiguda de Barcelona el 1714, "molts d'ells esperen que una victòria igualment transcendental no sigui massa llunyana".

"Des de 2012, l'esdeveniment s'ha convertit en un assumpte clarament polític per a aquells que busquen la secessió de Catalunya d'Espanya: una celebració en part festiva, en part de concentració i en part de protesta", assegura la corresponsal del diari a Madrid, Sam Jones. Segons destaca, la Diada d'aquest any "tindrà encara més càrrega del que és habitual". El text recull també l'opinió del vicepresident de Societat Civil Catalana, Álex Ramos, que assegura que "l'ANC i altres han cooptat la Diada per als seus propis interessos propagandístics".

'Le Monde' destaca en el titular que els ajuntaments catalans estan "sota pressió per al referèndum d'autodeterminació" i explica en l'article que no tots els representants locals elegits "el segueixen". Respecte a la Diada la periodista que signa la peça assegura que els independentistes organitzen aquest dilluns "la seva primera gran mostra de força a Barcelona". 'Le Figaro' afirma que la d'enguany "no serà una simple demostració de força" i recorda també que la mobilització se celebra 20 dies abans de l'1 d'octubre. "Centenars de milers de secessionistes ompliran dues artèries al centre de Barcelona per afegir un ingredient a un combat institucional i legal: el pes del carrer", recull el text.

El prestigiós setmanari europeu 'Politico', que ha seguit molt de prop els esdeveniments a Catalunya dels darrers dies, analitza en un article aquest dilluns 'El que té a perdre Espanya si Catalunya s'independitza'. En diverses infografies es mostren dades com ara que el PIB representa el 20,1% de tot l'Estat (dades de 2015), que les exportacions sumen el 25,6% del total (dades de 2016) o que el 23,8% dels turistes estrangers que van visitar Espanya l'any passat van fer-ho a Catalunya. Fins i tot es calcula que d'independitzar-se Catalunya, Espanya perdria el 5,6% dels votants de Rajoy. Durant el cap de setmana el setmanari europeu va publicar també un article dedicat a la Diada en el qual es recopilen imatges de les cinc últimes manifestacions. El rotatiu remarca que "independentment de si els nacionalistes aconsegueixen la secessió d'Espanya, ja han aconseguit alguna cosa: ser campions de mobilitzacions pacífiques i acolorides". L'article va tenir milers de comparticions a les xarxes socials. Entre els que van repiular-ho hi ha eurodiputats com el letó Artis Pabriks, del partit popular europeu.

El canal 'Al Jazeera' publica l'article 'Les falses notícies, les amenaces i el referèndum fan ombra a la Diada'. En el text es fa referència als encreuaments d'informació dels darrers dies amb motiu de la investigació policial arran dels atemptats, així com a la notícia d''El Periódico' sobre el suposat avís de la CIA. També s'explica el registre per part de la Guàrdia Civil "d'impremtes sospitoses de produir les paperetes" del referèndum i que Madrid "ha amenaçat" d'enviar la mateixa Guàrdia Civil per impedir el vot l'1 d'octubre. Respecte a la Diada el mitjà assegura que es preveu que prop de dos milions de persones omplin els carrers de Barcelona aquest dilluns "a mesura que continuen les tensions per un referèndum sobre la seva independència".

L'agència France Presse (AFP) informava diumenge que els independentistes esperen que la Diada d'enguany "sigui l'última abans de trencar amb Espanya" i recordava que "des del 2012 la demostració anual ha atret entre mig milió i 1,8 milions de persones". El canadenc 'National Post' titula el seu article de diumenge 'Espanya ja és un altre país per a molts a Catalunya'. El mitjà recull que el desafiament que enfronta Espanya "va més enllà d'aturar els plans dels polítics separatistes" per celebrar un referèndum. En aquest sentit assegura que milers de catalans "ja se senten com si visquessin en un altre país" i es passeja per Sabadell per recollir diverses veus de ciutadans que expressen el seu punt de vista sobre separar-se d'Espanya.

Fa només uns dies, el corresponsal del 'New York Times' Raphael Minder escrivia: "El dilluns, dia nacional de Catalunya, s'espera que centenars de milers de ciutadans independentistes surtin als carrers de Barcelona en una mostra de força". Minder assegurava en l'article que tot sembla una recepta "d'una crisi política imprevisible i caòtica que amenaça d'impulsar Espanya a un territori desconegut, ho és".