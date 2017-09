Última actualització Dilluns, 11 de setembre de 2017 13:40 h

L'alcaldessa de Barcelona carrega durament contra el PDeCAT

Els comuns han celebrat la Diada Nacional separats, amb el líder de Podem, Albano Dante Fachín davant de la Borsa de Barcelona amb Teresa Forcades, l'economista Arcadi Oliveres i el tinent d'alcaldia Jaume Asens mentrestant, a Santa Coloma, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ho ha fet amb el líder de Podemos, contrari al referèndum de l'1-O, Pablo Iglesias.

Ada Colau ha jugat el seu doble discurs per defensar en primer terme el dret a decidir dels catalans, "hi ha una convocatòria, una justa indignació", i tot seguit anunciar que posarà les urnes, "faré tot el possible perquè qui vulgui votar, voti" però amb "l'obligació, com alcaldessa, de respectar la institució i els treballadors". En aquest sentit, Colau ha intentat capitalitzar la resposta de l'ANC de dissabte passat davant la Guàrdia Civil personada a El Vallenc, "vull donar el meu agraïment que en aquest moment tan complicat, amb una imatge indigna i vergonyosa, podem donar les gràcies als veïns de Valls que van anar a cantar i amb flors".

Tot i el missatge en positiu de Colau, no se n'ha pogut estar de carregar durament contra Convergència, ara el PDeCAT. L'alcaldessa ha fet una ferma defensa de la "valentia de ser coherents" que té la seva formació davant el referèndum mal gestionat per Junts pel Sí i la CUP. En aquest sentit, se l'ha vist afectada per les acusacions d'equidistància etzibant que la desobediència que demana Convergència hauria de ser-hi contra els desnonaments i l'explotació laboral, ja que "els senyorets de Convergència estaven amb el Partit Popular".

