La façana de l'Ajuntament crida a votar malgrat Colau

Missatge contundent de la CUP a l'alcaldessa en un dia clau per Catalunya

"Colau votarem amb tu o sense tu", d'aquesta manera s'ha despertat la façana de l'Ajuntament de Barcelona amb una pancarta de la CUP Capgirem BCN.

La Diada d'avui es presenta més intensa que mai quan queden menys de 20 dies pel referèndum de l'1-O. Les proclames a favor del referèndum s'acumulen mentre el consistori viu en una ambigüitat que sorprén els seus propis votants com hem pogut veure a la connexió en directe de l'acte a Santa Coloma

El grup municipal de la CUP ha desplegat aquest matí una pancarta on es podia llegir: "Colau votarem amb tu o sense tu" acompanyat d'un Sí ben gran. El vídeo del moment l'ha compartit el mateix grup municipal via Twitter.

Despleguem pancarta a l'Ajuntament: Clau votarem amb tu o sense tu.#11sPrenPartit pic.twitter.com/u8GV6GoMvy — CUP Capgirem BCN ♀ (@CUPBarcelona) 11 de septiembre de 2017





Anna Gabriel sobre les excuses de Ros: "cada vegada són més ridícules"



ACN- La diputada per la CUP al Parlament, Anna Gabriel, ha demanat a l'alcalde socialista de Lleida, Àngel Ros, que no confongui ''la seva posició partidista particular'' amb els drets que té la ciutadania a expressar-se lliurement al referèndum convocat pel proper 1-O. En aquest sentit, Gabriel considera que les excuses que dóna Ros sobre la seva posició de no voler col·laborar amb l'1-O cedint locals ''cada vegada són més ridícules'' i ha afegit que ''té tot el sentit del món'' que els ajuntaments es converteixin en ''graó i capil·laritat'' del referèndum.



Anna Gabriel ha participat a la manifestació de la Diada a Lleida convocada per col·lectius de l'Esquerra Independentista que ha congregat a més de mig miler de persones pels carrers de l'Eix Comercial. La CUP fa una crida aquesta Diada ''més que mai'' perquè la gent surti al carrer i planti cara a la repressió de l'Estat que s'ha pogut comprovar els darrers dies amb els escorcolls de la Guàrdia Civil buscant material relacionat amb el referèndum.

