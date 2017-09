Última actualització Dilluns, 11 de setembre de 2017 18:00 h

El clam a favor de la democràcia s'imposa al d'independència

La manifestació 'Per la democràcia i la llibertat' convocada per l'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural i l'Associació de Municipis per la Independència respon amb un crit en favor del dret a decidir ensordidor. Galeria de fotos de la Diada del Sí

Un dels polítics que més ha escoltat aquestes proclames per poder votar l'1 d'octubre ha estat el tinent de l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, que a l'hora d'entrar en la zona reservada per les personalitats polítiques del país ha vist com "volem votar" ensordien les seves paraules als mitjans de comunicació.