L'Assemblea crida a la insubmissió per defensar la democràcia

Jordi Sánchez fa una crida a la democràcia contra un Estat que només vol preservar la indivisible unitat

Galeria de fotos de la Diada del Sí. Nou èxit de convocatòria de les entitats sobiranistes ANC, Òmnium i AMI en la que és el preludi del referèndum de l'1 d'octubre. A només vint dies de la votació, l'independentisme treballa un discurs en favor de la democràcia que frena en sec les amenaces de l'Estat.

El president de l'Assemblea, Jordi Sánchez, ha estat el primer a dirigir-se als assistents anunciant que "la setena Diada" serà l'1 d'octubre i cridant a la insubmissió davant dels qui "només volen preservar la indivisible unitat de la seva pàtria". En aquest sentit, Sánchez apunta que els catalans hauran de contraposar aquest pensament amb el dels qui creuen en la democràcia, el poble i no amb la indivisible unitat del poble.

Dirigint-se directament a la líder de C's, Inés Arrimadas, del PP, García Albiol, del PSC, Miquel Iceta i de CSQP, Joan Coscubiela per demanar que "escoltin" el poble i mantinguin la possibilitat que Catalunya pugui votar el pròxim 1 d'octubre.

De cara a la resta de l'Estat, Sánchez ha tingut un missatge de gratitud per als espanyols que donen suport a l'1-O i els ha emplaçat a no deixar que "en nom del vostre país es vulneri els drets dels ciutadans de Catalunya, perquè avui és Catalunya, però demà pot ser qualsevol altre indret d'Espanya". El president de l'ANC ha avisat que, "si no rebutgeu aquesta actitud, vindran per les vostres impremtes i mitjans de comunicació".