El 'Sí' a la independència omple els carrers de Barcelona

Una vegada plegades les lones, una gegant estelada li va agafar el relleu i es va desplegar per la fila zero.

Malgrat el retard, les lones de 16x16 metres, amb una urna, un colom de la pau i dos 'Sí', es desplaçaven per quatre fileres de voluntaris mentre els assistents es posaven la samarreta i repetien, sense aturar-se, els càntics a favor de la independència.

Amb un ambient festiu, des de la fila 0, els assistents esperaven tot fent castells i amb diferents càntics com el ja tradicional "volem votar" o "independència", el desplegament de les pancartes i el moment per convertir-se en un enorme positiu fluorescent.

Després d'un emotiu minut de silenci i al crit de "No tinc por!" i el cant dels segadors, es va continuar amb el guió previst.

© A.S.

A.S. @AnnaSole_ | El clam pel 'Sí' desborda una vegada més els carrers de Barcelona per reclamar el referèndum del pròxim 1-O amb crits d'independència.

No hi ha cap vot

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal