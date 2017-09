Un milió llarg de persones a la manifestació de la Diada del Sí

Última actualització Dilluns, 11 de setembre de 2017 19:35 h

Els ciutadans formen el símbol de suma entre crits de 'Votarem'

ACN Barcelona .i redacció directe!cat.- La manifestació de la 'Diada del Sí' organitzada per Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural ha congregat un milió llarg de persones al Passeig de Gràcia i el carrer Aragó de Barcelona, segons dades de la Guàrdia Urbana. Milers de persones han ocupat el centre de la capital catalana des de quarts de quatre, formant un símbol de la suma, entre crits de 'Votarem!'. La mobilització ha esdevingut un clam en favor de la campanya pel 'sí' a la independència en vistes al referèndum de l'1 d'octubre. La cruïlla entre dos dels principals carrers de la ciutat de Barcelona s'ha convertit en un mosaic de colors, on han destacat les estelades i les senyeres, moltes penjades al coll com a capa. Els quatre braços de la 'Diada del Sí' estan s'han dividit en 48 trams, cadascun corresponent a una comarca.

La reivindicació independentista ha protagonitzat grans manifestacions a l'entorn de l'11 de setembre. La primera va tenir lloc el 2012, i segons xifres de la Guàrdia Urbana va congregar a l'entorn d'1,5 milions de persones sota el lema 'Catalunya, nou estat d’Europa'. Un any més tard la manifestació de la Via Catalana recorreria el país de punta a punta i trauria 1,6 milions de persones al carrer, segons el Departament d'Interior de la Generalitat. La V de la Diagonal del 2014 arribaria a 1,8 milions, també segons la Guàrdia Urbana, i la 'Via lliure a la República Catalana' del 2015 a 1,4, segons la mateixa font.El 2016 es van organitzar diferents actes a Berga, Lleida, Salt, Tarragona i Barcelona. La capital catalana va congregar 540.000 persones, segons xifres de la Guàrdia Urbana.. Recordem que fa uns anys la Guàrdia Urbana va fregar el ridícul al dir que Societat Civil Catalana va omplir la Plaça Catalunya amb 100.000 persones, les fotos ho van desmentir.