Puigdemont i Forcadell apunten que amb l'1-O guanya tot el país i reiteren la disposició de diàleg amb l'Estat

“Què més hem de fer perquè s’entengui bé que el poble de Catalunya vol votar?”, diu el president en valorar la mobilització de la Diada

ACN Barcelona .- El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha considerat aquest dilluns a la tarda que, tot i estar poques setmanes abans de l'1 d'octubre, el Govern encara manté la porta oberta a negociar amb l'Estat sobre el referèndum. "Fins al darrer minut hi ha temps per al diàleg. Si el govern espanyol vol asseure's a negociar, podem parlar de tot", ha sentenciat. Tot i això, el president tem "que no serà possible, perquè malgrat les mostres que s'han fet, si això no els fa moure, és difícil canviar la seva lògica de pensament únic". En aquest sentit, el president ha demanat a l'Estat que "reflexioni" i "miri el que ha passat avui als carrers de Barcelona, plens de gent amb alegria, en convivència, de totes les edats, parlant moltes llengües, de procedències diferents, amb la normalitat més absoluta, tal com es votarà l'1-O". Malgrat això, però, Puigdemont creu que "si no reflexionen a la setena –Diada-, potser no ho faran mai".

En una valoració més concreta de la mobilització a la qual ha assistit, el president ha considerat que s'ha "demostrat al món" que els catalans es manifesten "de forma festiva, massiva, pacífica malgrat tots els auguris de qui volien que punxés el compromís insubornable d'encarar la Diada de manera pacífica i democràtica". "Què més hem de fer perquè s'entengui bé que el poble de Catalunya vol votar", ha sentenciat el president, que ha criticat les maneres del govern espanyol a l'hora d'abordar el conflicte amb Catalunya.

Per últim, davant la polèmica sorgida per les queixes d'alguns alcaldes que no estan disposats a cedir locals per a l'1-O, el president s'ha limitat a dir que el Govern "a qui es dirigeix és als ciutadans, que són els que volen votar". "La immensa majoria dels alcaldes diuen que volen que els ciutadans votin, i votaran", ha afegit.

Forcadell: "Guanyi el 'sí' o el 'no, el poble haurà guanyat perquè haurà votat"

La presidenta del Parlament felicita els ciutadans per sortir "massivament" al carrer de manera "democràtica, pacífica i lúdica"

ACN Barcelona .- La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha dit que no sap si el pròxim 1-O guanyarà el 'sí' o el 'no' però ha afegit que passi el que passi "el poble haurà guanyat perquè haurà votat". En declaracions als mitjans després de la manifestació de la Diada, la presidenta ha destacat que la Diada deixa clar que la gent el que reclama és poder "decidir el seu futur" i ha recordat que fa sis anys que "treballa" amb aquest objectiu i ara ja "ho té a tocar". Forcadell ha felicitat també els ciutadans per sortir per sisè any consecutiu al carrer "massivament" i fer-ho de manera "democràtica, pacífica i lúdica". "Som un poble a qui no ens importen els orígens, ni la llengua que es parla, ni d'on venen i ni com pensen, l'únic que ens importa és construir un futur millor per a tots", ha declarat.

