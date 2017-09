La Diada del 'Sí' des de dins

Última actualització Dimarts, 12 de setembre de 2017 05:00 h

Les estelades ondejaven més fort que mai al centre de Barcelona en una Diada marcada pel referèndum de l'1-O. Els catalans i catalanes han deixat clar que volen votar. És la diada "definitiva" deia amb un somriure a la cara l'Anna, una barcelonina que surt al carrer cada 11 de Setembre.



L'Isaac i la Mònica han vingut des de Manresa amb les seves filles Cukki i Hikima. "Això és imparable" deia emocionat l'Isaac i sentenciava: "arribarem, guanyarem i votarem aquest 1-O". La Diada també ha deixat imatges de retrobada, com la de la Mar i la Gemma, dues amigues que s'han fos en una intensa abraçada després de més d'un any sense veure's.

L'ambient festiu només s'ha interromput a les 17.00h de la tarda per deixar pas al moment, sens dubte, més emotiu de la jornada, quan s'ha produït un minut de silenci en record a les víctimes de l'atemptat del 17 d'Agost a Barcelona i a Cambrils que ha acabat amb un multitudinari aplaudiment.

Per fi arribava el moment més esperat per a tots, a les 17.14 les quatre lones que portaven missatges de pau i llibertat democràtica han sortit dels vèrtexs del signe '+'. Tot i que s'han fet esperar més del previst per l'organització, han arribat al punt de confluència de Passeig de Gràcia amb Aragó on s'han substituït per una estelada gegant.