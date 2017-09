Els liberals europeus debatran fer fora al PDeCAT del grup

12 de setembre de 2017, 12.32 h

#1 Doncs si, en tenim de suport al procés i cada cop més, perquè ens donen la raó. Que un eurodiputat espanyol hagi demanat això, demostra la desesperació i fins a on esteu disposats a arribar només perquè la gent voti, obviamnet no cal que et digui que no passarà, seria un cop molt dur per a la UE que no és que estigui passant per un bon moment i la seva credibilitat penja d'un fil.



