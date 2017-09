L'11S vist per la premsa internacional

Última actualització Dimarts, 12 de setembre de 2017 10:35 h

El The New York Times explica que el Gobierno fa tot el que pot per aturar la votació i que la participació massiva a la manifestació ha estat una "demostració de força".

El The Guardian recorda que aquesta és ja la sisena Diada amb una mobilització massiva, mentre que el The Washington Post recull que centenars de milers de persones s'han manifestat al crit d'"independència" i recalca que no hi ha hagut incidents malgrat la tensió dels darrers dies.