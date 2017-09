Última actualització Dimarts, 12 de setembre de 2017 11:00 h

En una entrevista a RAC 1 i preguntat per què faran els Mossos si se'ls ordena la retirada de les urnes de l'1-O, Puigdemont ha respost: "Més de 6.000 urnes escampades pel territori. Escollir entre retirar urnes o vetllar per la seguretat de la gent, hi ha prioritats a la vida". A més, ha afegit que "retirar urnes no és perseguir un delicte".



Després que hagi transcendit que fiscalia ha convocat el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, aquest dimarts al matí a una reunió pels preparatius de l'1-O, Puigdemont ha volgut remarcar que l'objectiu principal de la policia és garantir el dret a la seguretat i ha assegurat que els Mossos no es desviaran d'aquest objectiu.

El "referèndum no és delicte"

El president ha recordat que el 9 de novembre del 2014, en una "consulta desacreditada", els Mossos van garantir la seguretat de la gent i ha defensat que "la policia no ha de fer política". Així mateix, preguntat per si els Mossos retiraran les urnes l'1 d'octubre si se'ls hi ordena, Puigdemont ha replicat que retirar una urna "no és perseguir un delicte".

"Organitzar un referèndum no és un delicte, al codi penal no està tipificat com a delicte, per tant una urna o una papereta no és material delictiu i un polític no és un delinqüent", ha asseverat.

Puigdemont ha conclòs que els Mossos han de fer la seva feina i ha demanat que els "deixin tranquils", així mateix ha afegit que el Govern "mai els ha donat instruccions".

D'altra banda, ha defensat que no plegarà encara que el Tribunal Constitucional (TC) el suspengui de les funcions de president de la Generalitat i s'ha emparat amb l'Estatut, que regula que el president de la Generalitat ho deixa de ser si es mor, en cas d'incapacitat física o psíquica, si dimiteix, perd una moció de censura o qüestió de confiança.