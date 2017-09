El PDeCAT llança les vambes del 'sí'

La peculiaritat del model personalitzat és que a la part del darrere hi ha gravat un gran "Sí".El PDeCAT posarà en venda les vambes a través de la seva pàgina web i les seves seus fiscals.

"Fem córrer el sí". Aquest és el lema que ha triat el PDeCAT per la seva campanya a favor del referèndum.

