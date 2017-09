Pisarello estudiarà totes les vies possibles per facilitar l'1-O

Última actualització Dimarts, 12 de setembre de 2017 12:30 h

Celebra que Sánchez defensi la continuïtat del pacte del PSC amb Colau malgrat la seva postura amb el referèndum

El primer tinent d'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha apostat aquest dimarts per estudiar totes les vies possibles per facilitar la participació l'1 d'octubre sense posar en risc la institució de l'Ajuntament ni els treballadors públics municipals, també.

En preguntar-li directament per la possibilitat que els locals de votació siguin de la Generalitat, ha apuntat que és una qüestió que "s'ha d'explorar", i ha aprofitat per recordar que a Barcelona, més del 70% dels locals són precisament propietat del Govern i no del consistori.



D'altra banda, Pisarello ha celebrat que Pedro Sánchez hagi defensat la continuïtat del pacte del PSC amb BComú a la capital catalana sigui quina sigui la postura que adopti l'Ajuntament amb el referèndum.

