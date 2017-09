Millo descarta el diàleg si Puigdemont insisteix amb el referèndum

Última actualització Dimarts, 12 de setembre de 2017 14:00 h

El delegat del govern espanyol diu que els Mossos hauran d'actuar com a "policia judicial" si un magistrat instructor els ho ordena

El delegat del govern espanyol, Enric Millo, ha afirmat aquest dimarts que el diàleg amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, és una "interlocució impossible" si no abandona el "referèndum sí o sí".

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo

En una entrevista a RAC1, Millo ha apostat pel "diàleg" en una negociació entre els executius catalans i espanyol que "es faci dins del marc de la legalitat democràtica vigent". "Puigdemont vol fer una cosa que sap que no pot fer", ha insistit Millo, que li ha reclamat "honestedat" cap als milers de persones que aquest dilluns es van manifestar amb motiu de la Diada i els digui que el referèndum de l'1-O és "il·legal".



En aquest sentit, s'ha mostrat convençut que no es farà i ha assenyalat que els Mossos d'Esquadra hauran d'actuar com a "policia judicial" si el jutge instructor en el procediment obert per la Fiscalia ho requereix.



La necessitat d'un interlocutor "vàlid"



Per Enric Millo, "és absurd plantejar una proposta que sobrepassa el marc legal vigent", en referència al referèndum i ha apuntat la "divisió tremenda" al Parlament de Catalunya després del ple de dimecres passat per aprovar la Llei del referèndum.

"Com a govern d'Espanya necessito un interlocutor vàlid, algú disposat a negociar acceptant que hi ha un marc democràtic vigent que hem de respectar entre tots i no el trobo", ha insistit en l'entrevista a RAC1, on ha assegurat que l'independentisme ha entrat en una "nova fase".

"Fins ara tot eren desideràtums, amenaces, advertiments... estem en la fase de l'independentisme il·legal, antidemocràtic i de la desobediència", ha sentenciat.

Mesures per impedir el referèndum

Per això, el delegat del govern espanyol afirma que ara el "protagonisme" és pel poder judicial, que haurà de prendre mesures cautelars després de la querella de la Fiscalia General de l'Estat.



"El que diu el TC és que s'ha d'impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que tingui com a objectiu desobeir. D'aquí fins a l'1-O es prendran mesures per impedir el referèndum", ha avisat.

D'altra banda, segons Millo, és "absurd" plantejar un referèndum perquè "el marc legal vigent no ho permet" i tot i assegurar que el PP votaria en contra si es plantegés al Congrés, ha dit que també hi ha altres forces a la cambra per assolir la majoria.

