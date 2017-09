Nova querella contra els membres de la Mesa del Parlament

Claravalls Claravalls Claravalls

12 de setembre de 2017, 13.05 h

Com diu la nostra Presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadel i amb tota la raó, el poble de Catalunya no permetra que cap tribunal,jutge o fiscal feixista decidexi per nosaltres.Catalans/es cal recordar una frase "les hemos destrozado la sanidad"colla de miserables assassins,reprimits i amargats...només amb això, demanem al nostre Parlament que faci la Declaració de Independència de Catalunya.Fora rates franquistes de Catalunya. Catalunya no és ni serà mai España.||*||.