ERC organitza 500 actes per a la campanya pel 'sí'

Els republicans preveuen poder "adaptar" els missatges i els actes si l'Estat provoca "circumstàncies sobrevingudes" en contra del referèndum

Esquerra Republicana ha presentat aquest dimarts la campanya que posarà en marxa el dijous vinent a les 00.00 de la nit. Sota el lema 'Construir una nova república', els republicans celebraran poc més de 500 actes arreu de Catalunya, amb actes en format míting per a cada dia que comptaran amb la participació de les cares més conegudes del partit, començant pel vicepresident del Govern i líder d'ERC, Oriol Junqueras.

El portaveu de la formació, Sergi Sabrià, ha explicat aquest dimarts que la campanya prestarà especial atenció i reforçarà els actes als territoris amb "més indecisos, on hi ha més gent que no sap si votar o allà on més gent dubta entre votar 'sí' o votar 'no'", centrant-se així sobretot en espais metropolitans.



Amb tot, Sabrià ha reconegut que per precaució i davant la possibilitat que l'Estat provoca "circumstàncies sobrevingudes" en contra del referèndum, el partit preveu poder "adaptar" els missatges i "mobilitzar" els ciutadans.



Inici de la campanya pel referèndum



ERC va iniciar fa mesos una campanya per la república a mode de precampanya del referèndum. Evolució d'aquesta, ara posarà en marxa la campanya pel 'sí' amb una estètica molt semblant i amb la mateixa filosofia.



Es tracta de cartells i anuncis que "omplin de contingut el 'sí' a la república", en paraules de Sabrià, i on es pot veure ciutadans que expliquen "els beneficis i oportunitats" que asseguren que pot oferir que Catalunya sigui un estat independent. Segons ERC, entre les dues fases de la campanya, els republicans hauran invertit més d'un milió d'euros per finançar-la.

Entre els més de 600 actes que han estat fent fins ara i el mig miler que ara celebraran durant la campanya del referèndum de l'1-O, els republicans calculen que hauran organitzat més de 1.100 esdeveniments en favor del 'sí' a la independència.

Actes setorials

A més dels seus propis mítings cada dia –la majoria repartits pel territori i que començaran a les 19.00 hores-, ERC té previst fer actes sectorials al matí. Tant en un com en altre format, es podrà veure a alcaldes, diputats, consellers del Govern, diputat del Congrés i senadors, i dirigents de tots els nivells de la formació republicana.

Per completar la campanya, ERC participarà en l'acte d'inici (el dia 15 de setembre a la nit, a Tarragona), el central (el divendres 22 a un espai per determinar de l'àrea metropolitana de Barcelona), i l'acte final (la nit del 29 de setembre a Barcelona), conjuntament amb el PDeCAT, la CUP, Demòcrates de Catalunya i les entitats ANC i Òmnium.

Un paper especial per les dones

Des d'ERC, han volgut que les dones tinguin un paper especial en la campanya per "visualitzar que Esquerra creu en un projecte d'un país igual, que vol que les dones participin i que vegin que és positiu votar 'sí'".



En aquest sentit, el dissabte dia 16 de setembre, el partit dedicarà tots els actes la jornada a les dones i les polítiques feministes, amb un gran míting a Vic amb la secretària general d'ERC, Marta Rovira, capitanejant el missatge.

Conscients de les repressions de l'Estat

Conscients, però de la possibilitat que l'Estat actuï contra l'1-O, contra la campanya, contra el Govern o contra el Parlament, Sabrià assegura que els republicans ja tenen previstes eventuals modificacions de l'agenda marcada. "Es poden produir circumstàncies diferents i estarem preparats per a qualsevol tipus de reacció.

També hem dit que necessitarem el suport de la gent, disposada a mobilitzar-se en cas que faci falta, per arribar en condicions a l'1-O. I si ho hem d'adaptar o moure per una circumstància sobrevinguda, òbviament ho farem", ha dit el portaveu d'ERC.

