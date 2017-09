[Vídeo] Rahola explica el pla del Govern per posar les urnes i esquivar l'Estat

Última actualització Dimecres, 13 de setembre de 2017 05:00 h

Al ja tradicional Periscope en directe del directe!cat a les grans cites, hi van passar bona part de les autoritats de la fila 0 que ahir van assistir a la Diada del 'Sí'. Des del vicepresident Oriol Junqueras, fins als consellers Raul Romeva i Carles Mundó, així com el portaveu del Govern Jordi Turull i regidors de Barcelona com Xavier Trias o Xavier Bosch. També membres de la societat civil com Jordi Cuixart, president d'Òmnium, el cantant Gerard Quintana, el showman Josep Maria Mainat entre d'altres.

Una de les celebritats que va passar pel Periscope del directe!cat va ser Pilar Rahola, que va desvelar el pla del Govern català perquè els catalans puguin votar el pròxim 1 d'octubre i així esquivar l'embat de l'Estat.

Primer de tot, Rahola va assegurar que "ho tenim tot a punt. Tenim el cens i les urnes". Després, va deixar caure que per evitar que el pla caigui el Govern s'ha repartit la informació per si algú cau, l'enemic no tingui tota la informació: "ningú no ho sap tot però tothom sap cosetes. Tothom sap una part". D'aquesta manera, tots els consellers són també imprescindibles per a l'1 d'octubre: "s'ha de ser molt intel·ligent, per si alguna cosa la detecten, en tenim més. Poca gent ho sap i qui ho sap només en sap una part".

També va deixar clar que l'Estat té poc a fer: "la gent que diu que no votarem ha d'explicar com ho farà per impedir-ho". De fet, assegura que "a Espanya estan nerviosos i no tenen pla B", per acabar assegurant que "si requisen urnes, en tenim més".





