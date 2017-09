Última actualització Dimarts, 12 de setembre de 2017 13:25 h

Condemnen l'ús "indiscriminat" dels tribunals per un conflicte polític

9 ( 2 vots ) Carregant Carregant



La presidenta de la cambra, Carme Forcadell, i als seus membres de JxSí Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet i el de CSQP, Joan Josep Nuet, han comparegut en roda de premsa per denunciar l'enèsim cas de judicialització contra la mesa per admetre a tràmit la Llei del Referèndum i de Transitorietat.

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, de perfil, amb Anna Simó © Núria Julià Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes forcadell, tc, tsjc

Carme Forcadell ha titllat d'ús "indiscriminat dels tribunals" l'actitud de l'Estat que, "de nou" pretén amb la fiscalia "coartar la llibertat d'acció de la cambra catalana. La presidenta denuncia que el Tribunal Constitucional vol "dictar" de què es pot parlar i de què no: "ens neguem a convertir-nos en censors a les ordres d'un govern incapaç de resoldre problemes polítics, nosaltres afavorim el debat, no el coartem".

La tramitació de la querella forma part de "l'escalada judicialitzadora" per "frenar" l'1-O, ha afegit Forcadell, que ha condemnat la intenció de l'alt tribunal d'imputar el delicte de malversació de fons públics per poder presentar penes de presó als representants de la Mesa.

Un atac contra els qui no són independentistes

El secretari de la Mesa, Joan Josep Nuet, ha avisat de la intenció del TC per "destrossar les nostres vides" amb la intenció d'intentar admetre el delicte de malversació de fons que el TSJC no ha admès: "la pretensió ja parla per si sola de les intencions que hi ha rere la d'un judici polític. Es vol acabar amb nosaltres, fins i tot amb els qui no som independentistes com els qui no vam votar a favor de les lleis i els qui van ser crítics amb com es va produir la tramitació".

Notícies relacionades