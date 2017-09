El govern reitera la seva confiança absoluta en les decisions del Major dels Mossos

Última actualització Dimarts, 12 de setembre de 2017 15:00 h

El conseller de presidència assegura que la prioritat del govern en matèria de seguretat és el terrorisme

Ho ha dit en la roda de premsa posterior al Consell Executiu, on ha recalcat també que tothom podrà votar l'1-O.

I ha afegit que la prioritat del Govern en matèria de seguretat per mobilitzar els cossos policials és el terrorisme.

"Trobarem solucions perquè pugui votar tothom"

Jordi Turull ha volgut expressar la garantia als ciutadans de Catalunya que tindran lloc per votar, "si no el mateix, un molt proper", ha dit. "Ho posarem fàcil perquè es pugui votar", ha reiterat el conseller. Pel que fa a l'Ajuntament de Barcelona, que encara no s'ha pronunciat sobre quina serà definitivament la seva col·laboració l'l 1-O, el conseller ha afirmat que el govern està parlant amb el consistori. Però deixa clar que "allà on no sigui l'Ajuntament, hi serà la Generalitat".

"El referèndum no és delicte"

Turull també ha reiterat que no és delicte convocar i participar en el referèndum i ha enviat un missatge tranquil·litzador: "Tothom pot estar perfectament tranquil perquè col·laborar en una cosa que no és delicte no pot portar conseqüències". D'altra banda, ha deixat clar que tota la responsabilitat per l'1-O recau sobre l'executiu.

Preguntat per l'operativa del referèndum, Turull ha afirmat que tot funcionarà perfectament i que en els pròxims dies s'aniran explicant tots els detalls sobre el referèndum de l'1-O.

El conseller de Presidència, Jordi Turull, ha manifestat en roda de premsa posterior al Consell Executiu que el govern té una "confiança absoluta en les decisions del major dels mossos", després que aquest matí el Fiscal Superior ordenés a Josep Lluis Trapero "requisar urnes i tot el material per al referèndum" en una reunió conjunta amb el cap de la policia espanyola a Catalunya, Sebastián Trapote, i el general en cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, Ángel Gozalo, per donar-los instruccions per tal d'intentar evitar el referèndum de l'1 d'octubre.