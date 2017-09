[Vídeo] L'alcalde d'Argentona se'n fot del Gobierno i trinxa l'advertència judicial

Última actualització Dimarts, 12 de setembre de 2017 16:50 h

La passa per la trituradora de papers

Primeres reaccions a les advertències judicials que està enviant l'Estat als alcaldes que han anunciat que col·laboraran amb el referèndum de l'1 d'octubre. En aquest cas, en forma de vídeo, l'alcalde d'Argentona, el cupaire Eudald Calvo Català, ha mostrat com ha rebut el document espanyol i què n'ha fet.

Eudald Calvo Català va ser escollit el 13 de juny de 2015 alcalde d'Argentona per al mandat 2015-2019 amb els vots favorables de la seva formació, la CUP, el PSC i ICV, a més dels d'ERC que, tot i no entrar al govern, també ha donat suport a la seva investidura.

No és la primera vegada que l'alcalde d'Argentona demostra amb vehemència i sense complexos la seva determinació amb el procés i en desobeir l'Estat. Ara, sense por, ha penjat al seu compte de Twitter un vídeo on es pot veure com trinxa en una trituradora l'advertència judicial que ha rebut per haver dit, com tants altres alcaldes, que donarà suport al referèndum.

