L'Estat segueix provocant i omple Reus amb antiavalots de la Guarda Civil

La diputada de la CUP, Eulàlia Reguant ho denuncia a Twitter

L'estratègia de la por que pretén inculcar l'Estat a Catalunya de cara el referèndum de l'1 d'octubre s'intensifica. Ja no només amb la pressió judicial sinó que també amb el desplegament de policies espanyols a territori català.

És el cas de Reus, on hi han arribat reforços de la Guardia Civil sense cap motiu. Només s'hi han desplaçat més agents. De fet, la xarxa s'ha omplert d'imatges on s'hi pot veure l'espanyola desplegant unitats antiavalots i d'intervenció a la capital del Baix Camp a 20 dies del referèndum.

Segons expliquen mitjans locals, hi ha set furgonetes noves aparcades al pati del darrere de la caserna de la Guàrdia Civil situat al passeig Mata i els agents mobilitzats estarien allotjats en un hotel del centre de la ciutat.

La diputada de la CUP Eulàlia Reguant ha penjat fotos del moment on els policies passejaven pels carrers de Reus:





El centre d Reus ocupat de Policia Nacional i més reforços a la caserna de la Guàrdia Civil. L'estratègia de la por i els escorcolls. #Mambo pic.twitter.com/jrshPyTzcW — Eulàlia Reguant Cura (@aramateix) 12 de setembre de 2017

