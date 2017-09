Es filtra l'aberrant petició de La Falange a la Generalitat per manifestar-se l'1-O

Última actualització Dimarts, 12 de setembre de 2017 20:00 h

Sota el lema: "Golpistas a la cárcel. Prisión immediata para Puigdemont y todo el gobierno catalán"

La Falange Española de las JONS, un partit perfectament legal a l'Estat, ha demanat presó per els defensors de la democràcia a Catalunya, els que volen que la gent pugui votar el pròxim 1 d'octubre. Per a mostrar la seva ideologia dictatorial i franquista, han sol·licitat els permisos a la Generalitat de Catalunya per a fer una manifestació a la plaça Sant Jaume coincidit amb la data del referèndum.

La sol·licitud la fa Antonio Sánchez Aguilar, cap territorial de la Falange Española de las JONS a Catalunya. Demana que es puguin manifestar el dia 1 d'octubre a la plaça Sant Jaume amb el següent eslògan: "Golpistas a la cárcel. Prisión immediata para Puigdemont y todo el gobierno catalán". La concentració es pretén fer a les 12 del migdia i no ha de durar més tard de les 14 per a mostrar el seu rebuig al referèndum per "vulnerar la legalitat vigent".