La justícia censura un acte a favor del referèndum a Madrid

El Tribunal Constitucional ha requerit al director de TV3, Vicent Sanchis, que no iniciï, tramiti o informi de cap "acord o actuació que permeti la preparació o celebració del referèndum". En la mateixa notificació, l'alt tribunal li recorda que té el "deure" d'impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposi "ignorar o eludir la suspensió acordada" i l'adverteix de possibles responsabilitats -"inclosa la penal"- en cas de no atendre el requeriment. Es tracta del mateix avís que estan rebent altres càrrecs catalans, com els membres del Govern, la Mesa del Parlament, els alcaldes o alguns comandaments dels Mossos d'Esquadra. El TC fa arribar així la resolució aprovada dijous passat de suspensió cautelar del Decret de normes complementàries del Referèndum.

ACN - Un jutjat contenciós administratiu de Madrid ha suspès l'acte en favor del referèndum organitzat per l'entitat Madrileños por el derecho a decidir. L'acte s'havia de celebrar diumenge 17 de setembre al migdia a una de les naus de Matadero, un espai de titularitat municipal. Per tant, comptava amb l'autorització del consistori.El grup del PP a l'Ajuntament de Madrid va presentar dilluns un recurs per demanar que l'esdeveniment no es celebrés, emparant-se en les resolucions del Tribunal Constitucional que ha suspès tant la Llei del referèndum com també la convocatòria de l'1-O. El PP critica que l'alcaldessa, Manuela Carmena, hagi cedit un local de titularitat municipal per a un acte que, segons afirma, "és una exaltació del referèndum il·legal". Qui també s'havia posicionat en contra de la celebració de l'acte és la Falange, que havia anunciat una concentració a les portes de l'edifici a la mateixa hora.Els promotors de la iniciativa havien convocat l'acte en suport al dret de decidir dels pobles com un "principi democràtic bàsic" i defensant la "legítima aspiració" dels catalans a decidir la seva relació amb l'Estat.