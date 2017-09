Trapero centralitza en la Comissaria General els atestats o informes de l'1-O que s'enviïn a la Fiscalia

Jo ho veig així! Visca Catalunya independent Visca Catalunya independent

13 de setembre de 2017, 10.53 h

Rajoy, com es podria definir un govern que envia sicaris, per prohibir votar democràticament a una nació que van conquerir a sang i foc, nació màrtir que i està pagant el dret de pernada des de fa 300 anys. Mentre per tots els mitjans s'ha intentat destruir la seva cultura i la seva identitat, per dissoldre-la dintre de la Castella hegemònica, sense pietat, sense humanitat, només guiats per la supèrbia, el despotisme i l'ambició, fets que justifiquen tots els crims possibles contra una... Llegir més