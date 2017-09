"Creiem que les coses no s'estan fent com s'haurien de fer però crec que igualment s'ha de sortir al carrer". Colau ha explicat que la posició dels comuns s'està debatent aquesta setmana i se sabrà aquest divendres.

"La meva predisposició és participar l'1-O", ha detallat l'alcaldessa però ha remarcat que aquest "no és el referèndum que Catalunya necessita".

"Des de la Generalitat ens van fer un requeriment i nosaltres en vam fer un altre dient que treballaríem per preservar les institucions i els treballadors públics i també per facilitar la participació", ha ressaltat. "Tenim l'objectiu de facilitar la participació en l'1-O", ha reiterat.

"El deure de l'ajuntament és preservar la institució i els treballadors públics però també garantir el dret de tots els ciutadans". Així, Colau ha comentat que "farem tot el que sigui a les nostres mans". Preguntada de nou pels locals on exercir el dret a vot, l'alcaldessa ha repetit una vegada i una altra que "treballarem per facilitar la participació".

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, passa per davant de la guàrdia d'honors dels Mossos d'Esquadra

