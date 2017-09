Anna Gabriel i la CUP reben amenaces de mort en un acte sobre el referèndum a València

QUERIDO NAZI-ONANISTA "zapustarrastroso" JUAN RUIZ SOLANAS aka como SUPERCAT de Figueras-Gerona: Tus palabras resuenan en mis oídos como un zumbido de moscas. VIVA FELIPE VI, REY DE ESPAÑA Y DE TODOS LOS ESPAÑOLES (logicamente dentro de TODOS los españoles estamos incluidos TODOS los catalanes) VIVA FELIPE VI, REY DE ESPAÑA Y DE TODOS LOS ESPAÑOLES (logicamente dentro de TODOS los españoles estamos incluidos TODOS los catalanes)

13 de setembre de 2017, 13.41 h

#2



TE HE ECHADO DE MENOS, ARENYS, ESTA EL DAMINA, PERO NO ES LO MISMO LE FALTA TU SOLERA





LOS SEPARATISTAS HACIENDO AMIGOS POR EUROPA JUA JUA JUA JUA JUA JUA JUA JUA





Una diputada francesa pide que la quema de una bandera gala en la Diada no quede impune

El consejero consular Raphael Chambat exige una disculpa de la CUP y la disolución inmediata de Arrana diputada

http://www.abc.es/espana/abci-francia-pide-quema-bandera-diada-no-quede-impune-201709121103_noticia.html