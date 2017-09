Colau frena les seves aspiracions de governar la Generalitat

Última actualització Dimecres, 13 de setembre de 2017 17:00 h

L'alcaldessa vol consolidar el "projecte de canvi" iniciat per Barcelona en Comú a la capital catalana

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha reiterat aquest dimecres que ara mateix només s'imagina repetint com a candidata a l'alcaldia de Barcelona, malgrat els "costos personals elevats" que té.



"Si arribat el cas Barcelona en Comú així ho decideix, ara mateix si m'ho pregunta, no m'imaginaria en cap altre lloc que no fos repetint la candidatura a l'alcaldia", ha dit en declaracions a RAC 1 , on ha explicat que vol consolidar el "projecte de canvi" iniciat pel seu partit a la capital catalana, del qual, ha dit, "ja s'estan començant a veure els efectes".

També ha indicat que Barcelona és un lloc "privilegiat" per abordar reptes globals com la lluita contra la desigualtat i el canvi climàtic, però també per ser actor en el moment que viu Catalunya.

