Cent advocats es posen a disposició del país per defensar els encausats pel referèndum

Publiquen una guia de nou punts amb els drets dels ciutadans

Els voluntaris estaran disponibles 24 hores al dia i han posat a disposició un telèfon per recórrer en cas de ser citat o detingut.

On he de recórrer si sóc citat o detingut?, Qué passa si em detenen?, Pot entrar la policia a casa meva o a la meva oficina? Aquestes són algunes de les preguntes que resolen un centenar d'advocats de forma voluntària mitjançant un manual de drets pels encausats pel referèndum de l'1-O.

En un comunicat, el grup de juristes Drets, amb el suport de Juristes per la Independència i del Col·lectiu Praga, explica que ha creat aquest equip d'advocats voluntaris, que estaran disponibles les 24 hores al dia i posen a disposició un número de telèfon mòbil perquè hi puguin recórrer tots els possibles citats o detinguts, tant persones com empreses, i obtenir resposta i assessorament.



Conèixer els propis drets

En aquesta guia, s'explica que "de vegades l'estat, les seves autoritats o els seus agents transgredeixen les lleis per assolir objectius polítics". "La llei, no obstant, protegeix els ciutadans davant dels abusos del poder i és una eina útil per reclamar el respecte dels drets fonamentals", continua el text, que conclou que "les lleis s'han de conèixer per saber actuar en situacions" en les quals una persona sigui investigada.

El manual consta de nou punts i es recorda, per exemple, que només jutges, fiscals i policia poden investigar delictes. Si algú és citat a declarar com a testimoni, es recorda que està obligat a declarar i a dir la veritat, però diu que "si un testimoni menteix en una investigació no té cap responsabilitat excepte si reitera la mentida en l'acte de judici o la manté fins al moment de dictar-se sentència". A més, el fals testimoni en un judici té una pena menys greu. "Si algú és interrogat com a testimoni amb preguntes que el poden perjudicar personalment o generar responsabilitat, no té cap obligació de declarar ni de dir la veritat", apunta. "Ningú pot ser obligat a declarar sobre quelcom que el pugui perjudicar personalment a ell o als seus parents", conclou. I afegeix que si un testimoni no acudeix a la crida d'un investigador pot ser acusat de desobediència, que suposa una pena menys greu.

