La fiscalia ordena perseguir tots els alcaldes firmants del decret de suport a l'1-O

I no només això. També ordena als Mossos d'Esquadra que, si no hi compareixen, els detinguin per tal de complir amb les seves funcions de policia judicial.



L'ordre insta a incoar diligències d'investigació contra els 712 alcaldes que han mostrat el seu suport a l'organització del referèndum independentista de l'1 d'octubre. Per això, demana a les fiscalies territorials que els citin a declarar com a investigats i que si aquest no compareix davant del fiscal, s'acordi la seva detenció i presentació davant de la fiscalia per part dels Mossos d'Esquadra.



En un escrit d'aquest dirigit als quatre fiscals en cap provincials, Maza recorda les suspensions del Tribunal Constitucional respecte el referèndum i de l'advertència a la Generalitat i qualsevol autoritat pública perquè no el tiri endavant i la seva obligació d'impedir-lo. Els alcaldes que col·laborin poden cometre un delicte de desobediència, prevaricació i malversació de fons públics. "En el cas que l'alcalde citat no comparegui, s'acordarà la seva detenció i presentació a la fiscalia, oficiant els Mossos com a policia judicial perquè la portin a efecte en el termini més breu possible", continua l'escrit.

El fiscal utilitza el llistat de 712 municipis que publica la pàgina web de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) que han signat un decret per posar a disposició del Govern els locals municipals necessaris per organitzar el referèndum. Per això, afegeix que "a la vista del número de municipis afectats, es procedirà a donar preferència en la tramitació a les diligències que afectin els ajuntaments de major volum de població".

Els ajuntaments firmants són molts. És per això que la resolució del fiscal demana que es comenci pels ajuntaments amb més població. Entre les ciutats més grans que han fet públic aquest suport al referèndum hi ha Badalona, Girona i Sabadell.